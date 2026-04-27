Песков: Путин в Петербурге встретится с Бегловым, Матвиенко и главой МИД Ирана

Путин проведет встречи с Бегловым, Матвиенко и Аракчи в Петербурге Песков: Путин в Петербурге встретится с Бегловым, Матвиенко и главой МИД Ирана

Москва27 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 27 апреля, планирует провести несколько встреч в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В частности, у Путина запланированы встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Президент сегодня работает в Санкт-Петербурге, у него насыщенная программа сказал Песков

Также Путин в понедельник выступит на заседании Совета законодателей и посетит школу олимпийского резерва имени Рахлина.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уже прилетел в Петербург. Он заявил, что в ходе визита планирует обсудить "события, связанные с войной" и координацию усилий Тегерана и Москвы для решения кризиса.