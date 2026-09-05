Российский фигурист выиграл этап юниорской серии Гран-при ISU в Бангкоке Лев Лазарев взял золото этапа юниорской серии Гран-при ISU в Бангкоке

Москва5 сен Вести.Российский фигурист Лев Лазарев одержал победу этапа юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходили в столице Таиланда, Бангкоке.

По итогам двух программ российский фигурист набрал 260,90 балла. За короткую он получил 86,47 балла, за произвольную - 174,43.

Также россияне Владислав Дикиджи и Евгений Семененко завоевали золотую и бронзовую медали в одиночном катании на турнире серии "Челленджер" в Токио.

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее допустил российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии любых ограничений с атлетов.