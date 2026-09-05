Дикиджи одержал победу на "Челленджере" в Японии, у Семененко - бронза

Российские фигуристы Дикиджи и Семененко взяли золото и бронзу турнира в Токио Дикиджи одержал победу на "Челленджере" в Японии, у Семененко - бронза

Москва5 сен Вести.Российские фигуристы Владислав Дикиджи и Евгений Семененко завоевали золотую и бронзовую медали в одиночном катании на турнире серии "Челленджер" в Токио.

Дикиджи, который после короткой программы шел на втором месте, показал третий результат в произвольной программе (176,89 балла) и набрал в сумме 265,68 балла, что позволило ему возглавить пьедестал.

Симененко, который шел перед началом произвольной программы шестым, показал 5 сентября второй результат (178,89) и сумел подняться в общей таблице на три ступени (253,3). Серебро досталось японцу Сюну Сато (255,92).

Еще один российский фигурист Петр Гуменник, который выполнил пять четвертных прыжков во время произвольной программы, стал по итогам соревнований шестым (236,25).

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее допустил российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии любых ограничений с атлетов.

При этом ISU отказал в выдаче допуска к соревнованиям ряду российских фигуристов, среди которых танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина, Камила Валиева и Марк Кондратюк.