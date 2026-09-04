Москва4 сенВести.Японские болельщики пришли с российскими флагами на турнир по фигурному катанию в Токио, где выступил фигурист из РФ Владислав Дикиджи, пишет издание Sport24.
В ходе короткой программы на "челленджере" Kinoshita Group Cup в Японии россиянин получил за свой прокат 88,79 балла.
…Во время проката Дикиджи японские болельщики демонстрировали российские флаги в его поддержкуговорится в сообщении издания
Дикиджи буквально за два дня до соревнований заменил Марка Кондратюка, у которого возникли временные сложности с оформлением нейтрального статуса.