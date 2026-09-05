Гуменник выполнил пять четвертных прыжков в произвольной программе в Токио Фигурист Гуменник: уверен, турнир в Токио даст мне урок перед новыми стартами

Москва5 сен Вести.Российский фигурист Петр Гуменник выполнил пять четвертных прыжков в произвольной программе на турнире серии "Челленджер" в Токио.

Гуменник в субботу, 5 сентября, выполнил свой прокат чисто и получил за выступление оценку 170,71 балла. Россиянин занимает промежуточное второе место в общей таблице (236,25), однако еще на лед не выходили шесть фигуристов из финальной третьей группы.

В короткой программе Гуменник дважды упал на лед и занял только 13-е место. После выступления участник Олимпийских игр 2026 года отметил, что "Челленджер" в Японии преподаст ему хороший урок перед новыми стартами сезона.

Думаю, все относятся к турниру спокойно. Но это первый турнир для нас после перерыва, поэтому интерес немаленький. Но для спортсмена это старт сезона, можно сделать выводы. Обычно больше всего выводов делаются после первого старта в сезоне приводит слова фигуриста Sport24

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее допустил российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в новом сезоне, но при этом разрешил им выступать только в нейтральном статусе.