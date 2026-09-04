Фигуристка Трусова без ошибок откатала короткую программу на турнире в Японии Фигуристка Трусова идеально провела короткую программу на соревнованиях в Японии

Москва4 сен Вести.Фигуристка Александра Игнатова (до замужества - Трусова) идеально и без ошибок исполнила короткую программу на турнире серии "Челленджер" в Токио.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, Трусова 4 сентября в рамках своего проката чисто исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад тройной лутц - тройной тулуп. После ее выступления весь зал аплодировал россиянке стоя.

При этом судьи оценили прокат Трусовой на 74,92 балла, и после короткой программы она занимает четвертое место. Лидирует же японка Ами Накаи (80,27). Также выше Трусовой располагаются еще одна японка Мао Симада (78,84) и россиянка Камилла Нелюбова (76,08). Соревнования в произвольной программе у женщин пройдут в воскресенье, 6 сентября.

Турнир в Японии стал для Трусовой первым международным соревнованием с Олимпийских игр 2022 года в Пекине, где она завоевала серебро. В конце 2022 года фигуристка прервала свою карьеру из-за череды травм и проблем со здоровьем.

Во время перерыва в соревнованиях Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, 6 августа 2025 года у пары родился сын Михаил.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) открыл допуск к соревнованиям под своей эгидой для российских и белорусских спортсменов, но только в нейтральном статусе, вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля.