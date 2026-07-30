Тарасова поддержала решение Малинина не делать паузу в карьере Тарасова назвала правильным отказ Малинина от перерыва после Олимпиады

Москва30 июл Вести.Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала решение американского фигуриста Ильи Малинина не брать паузу в карьере в следующем сезоне. Об этом она заявила "Матч ТВ".

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На Олимпийских играх 2026 года Малинин лидировал после короткой программы, однако в произвольном прокате допустил несколько грубых ошибок, в том числе два падения, и в итоге занял восьмое место. Победителем соревнований стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.

После Олимпиады Малинин выиграл чемпионат мира. Он стал первым фигуристом, чисто исполнившим четверной аксель в соревновательной программе.