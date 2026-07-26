Американский фигурист Илья Малинин анонсировал в соцсетях важное заявление

Фигурист Илья Малинин заявил, что в понедельник сделает важное заявление Американский фигурист Илья Малинин анонсировал в соцсетях важное заявление

Москва26 июл Вести.Выступающий за США фигурист, олимпийский чемпион Илья Малинин сообщил в соцсетях, что сделает в понедельник важное заявление.

Серьёзное объявление. Понедельник, 27 июля. Пришло время для чего-то нового. Конец одного — всегда начало другого написал Малинин

Некоторые СМИ предполагают, что речь в заявлении может идти о постановке программ и музыки на следующий сезон, либо о паузе в карьере.

В марте Малинин выиграл короткую программу в одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию. Он победил с лучшим результатом сезона по очкам.