Москва26 июлВести.Выступающий за США фигурист, олимпийский чемпион Илья Малинин сообщил в соцсетях, что сделает в понедельник важное заявление.
Серьёзное объявление. Понедельник, 27 июля. Пришло время для чего-то нового. Конец одного — всегда начало другогонаписал Малинин
Некоторые СМИ предполагают, что речь в заявлении может идти о постановке программ и музыки на следующий сезон, либо о паузе в карьере.
В марте Малинин выиграл короткую программу в одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию. Он победил с лучшим результатом сезона по очкам.