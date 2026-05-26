Москва26 мая Вести.Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета Александр Усик заявил, что может завершить карьеру после проведения трех боев. Его слова приводит BoxingScene.

Интервью, на которое ссылается издание, 39-летний Усик дал до боя с экс-чемпионом Glory в тяжелом весе, нидерландцем Рико Верхувеном.

Три боя [включая бой с Верхувеном] — и я закончил карьеру… Я не на сто процентов готов, но когда я говорю, что уйду на пенсию, я не вернусь заявил Усик

Ранее сообщалось, что Усик может стать одним из конкурентов главы киевского режима Владимира Зеленского на президентских выборах.