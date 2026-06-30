Москва30 июн Вести.Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев выиграл все соревнования, которые существуют в парном катании. Об этом в беседе с "КП Спорт" рассказала советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Она назвала Дмитриева великолепным фигуристом.

Артур выиграл все соревнования, которые только есть в парном катании. Двукратный олимпийский чемпион, уникум. Первый, кто два раза выиграл Олимпийские игры с разными партнершами сказала Тарасова

Ранее стало известно, что Артур Дмитриев скончался в московской больнице в возрасте 58 лет. В 1992 году фигурист победил на Олимпийских играх в парном катании с Натальей Мишкутенок, а в 1998 году - с Оксаной Казаковой.

В 1991 и 1992 годах спортсмен становился чемпионом мира.