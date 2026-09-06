Россияне Бойкова и Козловский выиграли "Челленджер" в Токио в парном катании

Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парах на турнире в Японии Россияне Бойкова и Козловский выиграли "Челленджер" в Токио в парном катании

Москва6 сен Вести.Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парном катании на турнире серии "Челленджер" в Токио, золото завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Бойкова и Козловский шли вторыми после короткой программы, но показали в произвольной программе лучший результат (131,41) и набрали в сумме 203,66 балла.

Второе место заняли в итоге Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (202,55), а бронзу получили Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (189,94).

Ранее на турнире в Токио победу у мужчин одержал россиянин Владислав Дикиджи.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой в новом сезоне, но только в нейтральном статусе. Вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), который в июле призвал снять все ограничения с атлетов.