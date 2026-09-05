Чикмарева и Янченков лидируют после короткой программы на "Челленджере" в Токио

Фигуристы Чикмарева и Янченков выиграли короткую программу на турнире в Токио Чикмарева и Янченков лидируют после короткой программы на "Челленджере" в Токио

Москва5 сен Вести.Российские фигуристы Екатерина Чикмарева и Матчей Янченков показали лучший результат в короткой программе в парном катании на турнире серии "Челленджер" в Токио.

Чикмарева и Янченков получили за свой прокат оценку в 72,3 балла.

Второе и третье места после короткой программы заняли также российские дуэты. Чемпионы мира 2021 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский уступили лидерам лишь 0,5 балла, а Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев набрали 70,81 балла.

Соревнования в произвольной программе состоятся 6 сентября.

"Челленджер" в Токио стал первым взрослым турниром под эгидой Международного союза Конькобежцев (ISU), на который были допущены российские фигуристы, с февраля 2022 года.

Ранее ISU объявил о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии, однако, вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля, только в нейтральном статусе.