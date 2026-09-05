Москва5 сенВести.На турнире серии "Челленджер" по фигурному катанию в Японии болельщики вновь показали российский флаг, сообщает ТАСС.
Случай произошел во время церемонии награждения призеров Kinoshita Cup в Токио. Победу на турнире одержал российский фигурист Владислав Дикиджи, набравший 265,68 балла по итогам короткой и произвольной программ.
Для спортсмена этот успех стал первой победой на взрослом международном турнире.
Ранее сообщалось о том, что в вопросе допуска российских спортсменов к международным соревнованиям по зимним видам спорта с флагом и гимном появились определенные сдвиги. Работа в этом направлении ведется по примеру летних дисциплин, в ряде которых Россию уже восстановили.