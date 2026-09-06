Российские фигуристы Кагановская и Некрасова взяли серебро турнира в Японии

Кагановская и Некрасов взяли серебро в танцах на льду на турнире в Токио Российские фигуристы Кагановская и Некрасова взяли серебро турнира в Японии

Москва6 сен Вести.Российский танцевальный дуэт в составе Василисы Кагановской и Максима Некрасова завоевал серебряные медали на турнире серии "Челленджер" по фигурному катанию в Токио.

Кагановская и Некрасов, шедшие вторыми после ритм-танца, показали в произвольном танце лучший результат (100,6 балла) и набрали в сумме 184,81 балла, но этого в итоге не хватило для победы.

Золотые медали завоевала Диана Дэвис, дочь знаменитого тренера Этери Тутберидзе, в дуэте с Глебом Смолкиным. Эта пара, выступающая под флагом Грузии, набрала 189,99 балла. Бронзу взял чешский дуэт - Натали Ташлерова и Филип Ташлер (сестра и брат), показавшие результат 176,83 балла.

Россияне Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (172,71) стали пятыми, а Екатерина Миронова и Евгений Устенко - девятыми (154,56).

Ранее на турнире в Токио россияне заняли весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар.