Российские фигуристы взяли две золотые медали на турнире в Японии

Российские фигуристы завоевали два золота и три серебра на "Челленджере" в Токио Российские фигуристы взяли две золотые медали на турнире в Японии

Москва6 сен Вести.Российские фигуристы триумфально вернулись на международную арену, завоевав семь медалей, из которых две - золотые, на турнире серии "Челленджер" в Токио.

Чемпионами соревнований, завершившихся 6 сентября, стали Владислав Дикиджи в одиночном катании и дуэт Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. В турнире спортивных пар россияне заняли весь призовой пьедестал.

Серебряной медалью отметила возвращение на лед призер Олимпийских игр-2022 Александра Игнатова (до замужества - Трусова). Для спортсменки турнир в Японии стал первым после четырехлетнего перерыва в карьере. Также в женских соревнованиях бронзу взяла Анна Фролова, а у мужчин бронзовым призером был Евгений Семененко.

В турнире танцевальных дуэтов серебряные медали завоевали россияне Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) открыл допуск к соревнованиям под своей эгидой для российских и белорусских спортсменов, но только в нейтральном статусе, вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля.