Трусова завоевала серебро на "Челленджере" в Токио после возвращения на лед

Российская фигуристка Трусова взяла серебро на турнире в Токио Трусова завоевала серебро на "Челленджере" в Токио после возвращения на лед

Москва6 сен Вести.Российская фигуристка Александра Игнатова (до замужества - Трусова) завоевала серебряную медаль на своем первом международном соревновании после возвращения на лед - турнире серии "Челленджер" в Токио.

Трусова шла четвертой после короткой программы, но показала второй результат в произвольной программе (146,14 балла) и набрала в сумме 221,06 балла.

Победительницей соревнований стала японка Мао Симада (231,32), бронза досталась еще одной россиянке Анне Фроловой (207,06).

Третья представительница России Камилла Нелюбова показала пятый результат (201,34).

Турнир в столице Японии стал для Трусовой первым международным стартом с Олимпийских игр 2022 года в Пекине, где россиянка завоевала серебряную медаль. В конце 2022 года фигуристка прервала свою карьеру из-за череды травм и проблем со здоровьем.

Во время перерыва в соревнованиях Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, 6 августа 2025 года у пары родился сын Михаил.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) открыл допуск к соревнованиям под своей эгидой для российских и белорусских спортсменов, но только в нейтральном статусе, вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля.