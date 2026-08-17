Москва17 авг Вести.Российским спортсменкам на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии и чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии пришлось выступать под большим давлением. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

Депутат высоко оценила выступление российских команд, которые вернулись на международную арену после запретов.

Это радостно, тем более, когда всем девчонкам чинят препоны. Все это не так просто, как кажется на самом деле. Такое ощущение, что мы, как во времена холодной войны, когда каждый спортсмен из Советского Союза на соревнования ехал практически как на войну. И надо было всегда ожидать какого-то подвоха и от соперников, и от организаторов, все время нужно было быть начеку отметила Журова

Она добавила, что в таких видах спорта, где оценивается артистизм, как, например, в художественной гимнастике, важна насмотренность судей. А из-за отсутствия российских спортсменов на международных стартах возвращаться становится сложно.

В мире поменяли определенные правила, они сделали их под себя. Это тоже надо учитывать. Раньше в технических комитетах международных федераций, особенно необъективных видов спорта, та или иная сторона могла скорректировать правила под свои особенности, под свою команду или под свою даже спортсменку, которая в данный момент является лидером. И если раньше это влияние в международной федерации у нас было, то сейчас оно практически полностью равняется нулю сказала депутат

Российские спортсменки заняли четвертое место в медальном зачете чемпионата мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне.

Также женская сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Они завоевали шесть медалей, из которых три золотых.