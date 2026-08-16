Гимнастки из России стали победительницами ЧЕ в командном многоборье

Российские гимнастки выиграли командное многоборье на чемпионате Европы Гимнастки из России стали победительницами ЧЕ в командном многоборье

Москва16 авг Вести.В Загребе командным многоборьем завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин. Победу в нем одержали российские спортсменки.

В составе россиянок выступили Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Людмила Рощина. Наша команда в финале набрала 165,430 балла​​​.

Серебро завоевали представительницы Италии с результатом 161,796 балла. Бронзовые медали у спортсменок из Франции (159,263).

Женский чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходил с 13 по 16 августа в Загребе. Мужской турнир состоится с 19 по 23 августа. Европейские соревнования являются отборочными к чемпионату мира по спортивной гимнастике 2026 года.