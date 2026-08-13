Гимнастка Мельникова стала чемпионкой Европы-2026 в личном многоборье Российская гимнастка Мельникова завоевала золото чемпионата Европы в многоборье

Москва13 авг Вести.Россиянка Ангелина Мельникова стала победительницей личного многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Загребе.

В сумме за четыре снаряда спортсменка получила 55,932 балла (брусья – 14,266, опорный прыжок – 14,333, бревно – 13,833, вольные упражнения – 13,800).

Второе место заняла соотечественница Мельниковой Анна Калмыкова, набравшая 54,632 балла. Тройку лучших замкнула представительница Франции Елена Колас (53,966).

Результаты российских гимнасток позволили им квалифицироваться на чемпионат мира, который пройдет в октябре в Нидерландах.

Женский чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит с 13 по 16 августа. Мужской турнир состоится с 19 по 23 августа.