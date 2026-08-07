Москва7 авг Вести.Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 2020 года Ангелина Мельникова резко высказалась об отказе посольства Хорватии в выдаче виз российским спортсменам для участия в чемпионате Европы 2026 года. Свое мнение гимнастка озвучила в комментарии ТАСС.

По словам спортсменки, организаторы турнира выбрали способ побеждать "не на ковре, не на помосте и не в борьбе, а с помощью бумажек и запретов", заранее определяя состав участников. Мельникова назвала такое решение проявлением слабости.

Это многое говорит о тех, кто принимает такие решения. По моему мнению, это слабые люди, которые нашли только такой мерзкий способ не допустить сильнейшую сборную на турнире заявила она

Ранее стало известно, что Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и другие члены российской сборной не смогли получить хорватские визы для поездки на континентальное первенство в Загребе, которое является отборочным к чемпионату мира. Федерация гимнастики России уже обратилась в международные инстанции с требованием обеспечить допуск россиян.