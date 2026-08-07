Хорватия не выдала визы Мельниковой и Листуновой перед чемпионатом Европы

Гимнастки Мельникова и Листунова не получили визы на чемпионат Европы Хорватия не выдала визы Мельниковой и Листуновой перед чемпионатом Европы

Москва7 авг Вести.Российские гимнастки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также еще ряд спортсменов и членов штаба сборной России по спортивной гимнастике пока не получили визы в Хорватию для участия в чемпионате Европы.

В список тех, кто ожидает выдачи документов, также вошли Лейла Васильева, Алексей Усачев, Сергей Найдин, Евгений Кисель, тренер Юлий Куксенков и врач Сергей Гулевский.

Предстоящий турнир в Загребе является ключевым отборочным соревнованием к чемпионату мира по спортивной гимнастике 2026 года. В связи с задержкой выдачи виз Федерация гимнастики России уже направила официальные обращения в международные организации World Gymnastics и European Gymnastics с требованием к принимающей стороне обеспечить допуск российских атлетов к старту.