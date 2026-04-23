Чемпионка Ангелина Мельникова рассказала о своей программе на Кубке России

Москва23 апр Вести.Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова приехала на Кубок России с облегченной программой, так как ее цель на соревнованиях – поддержать форму и сохранить здоровье. Об этом она рассказала в интервью ИС "Вести".

Спортсменка отметила, что глобальные цели ставит на вторую половину года.

Я приехала сюда в этот раз с облегченной программой. У меня облегченная [программа] на вольных упражнениях, на брусьях облегченная. У нас во второй половине года как раз чемпионат Европы и чемпионат мира, отборные [на] Олимпийские игры, поэтому у нас глобальная цель – это на вторую половину года. Так что сейчас лично для меня этот старт – пройти соревнования, сохранить, самое главное, свое здоровье и поддерживать себя в соревновательной форме рассказала Ангелина Мельникова

Кубок России по спортивной гимнастике 2026 года проходит на "Сириус Арене" с 21 по 26 апреля.

