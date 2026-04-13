Гимнастка Борисова рассказала о том, что вдохновляет ее на победы

Москва13 апр Вести.Победительница личного многоборья на этапе Кубка мира в Ташкенте Мария Борисова рассказала ИС "Вести", что именно служит для нее источником мотивации и помогает побеждать на соревнованиях.

На турнире воспитанница академии Алины Кабаевой "Небесная Грация" продемонстрировала свой фирменный артистизм, при этом сохраняя предельную концентрацию во время выполнения сложнейшей программы. В рамках многоборья в своей коронной дисциплине - булавах - она набрала 29,150 балла.

С такими оценками Мария оставила позади действующую олимпийскую чемпионку из Германии Дарью Варфоломееву. Есть долгожданное золото в индивидуальном многоборье, а позже еще и серебро в программе с обручем.

Кого я обогнала — я не считаю, что это то, к чему я стремилась. Я стремилась к чистым выступлениям, и в многоборье мне удалось пройти четыре вида без потерь и более-менее чисто. Это меня радует, мотивирует и заряжает к улучшению своего результата отметила Мария Борисова

Для российского спорта этот турнир не просто рядовой этап серии, а продолжение значимого возвращения на международную арену.

Серебро и бронза — это отлично. Тем более девочки молодые… Это бывшие наши юниорочки, это наше будущее. Поэтому я их от всей души поздравляю за достаточно хороший результат подчеркнула Татьяна Сергаева, главный тренер сборной России по художественной гимнастике

В этом сезоне турниры Кубка мира являются частью олимпийской квалификации. По итогам каждого тура начисляются рейтинговые очки, необходимые для попадания на Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 2028 году.