Форум "Россия — спортивная держава" пройдет в Красноярске Форум "Россия — спортивная держава" состоится в октябре в Красноярске

Москва22 апр Вести.Международный форум"Россия — спортивная держава" в этом году пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс.

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков отметил, что российские спортсмены возвращаются на международные соревнования под национальным флагом. Так, атлеты из России уже с отличием выступили на зимних Паралимпийских играх в Италии и продолжают завоевывать ключевые спортивные награды.

По его словам, все это — результат системной работы представителей всех уровней власти, лидеров спортивного сообщества и бизнеса.

Такие события, как ежегодный форум "Россия - спортивная держава", напрямую влияют на решение актуальных задач, направленных на достижение национальных целей России и дальнейшее развитие спортивной сферы подчеркнул Кобяков

Он также выразил уверенность, что предстоящий форум в Красноярске вновь подтвердит статус авторитетной площадки и позволит выйти на новые рубежи как на национальном уровне, так и на международной арене.

Ранее, 21 апреля, прошел первый с 2022 года матч, в котором женская сборная по водному полу провела под флагом и с гимном России.