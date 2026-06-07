На Украине рухнул деревянный мост, на котором находились более 30 детей

На Украине обрушился деревянный мост, на котором находились более 30 детей На Украине рухнул деревянный мост, на котором находились более 30 детей

Москва7 июн Вести.Деревянный мост через реку рухнул в Черновицкой области на западе Украины, когда на нем находилась группа из более чем 30 детей. Об этом региональное управление государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила в одной из соцсетей.

Обрушение произошло во время экскурсии, когда все дети одновременно зашли на деревянную конструкцию.

Во время экскурсии группа детей одновременно вышла на деревянный мост через реку. Конструкция не выдержала нагрузки и разрушилась говорится в сообщении

Отмечается, что ЧП произошло в селе Виженка. Несколько детей получили травмы и были госпитализированы.