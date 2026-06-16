Четыре человека пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом на юге Чехии

Туравтобусу в Чехии снесло крышу Четыре человека пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом на юге Чехии

Москва16 июн Вести.Четыре человека получили травмы в результате аварии туристического автобуса на юге Чехии. Об этом сообщила служба спасателей и пожарных страны в соцсети X.

Инцидент произошел в поселке Рыбник в районе города Чешски-Крумлов. Автобус с туристами застрял под железнодорожным виадуком и лишился части крыши.

На юге Чехии под железнодорожным виадуком застрял автобус с туристами, пострадали четыре человека говорится в сообщении

По данным спасателей, в салоне находились 24 человека, включая водителя. Автобус выполнял экскурсионный рейс из австрийского Линца в Чешски-Крумлов.

Предварительно, причиной происшествия стало то, что водитель проигнорировал предупреждающие дорожные знаки о высотных ограничениях под мостом.

После аварии движение на участке дороги было перекрыто, также временно приостановили движение поездов через виадук.