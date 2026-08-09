В Одесской области поврежден автомобильный мост на трассе Одесса — Рени Автомобильный мост к портам Дуная поврежден в Одесской области

Москва9 авг Вести.В Одесской области поврежден автомобильный мост на трассе Одесса — Рени в населенном пункте Маяки Одесской области, сообщают украинские СМИ. Информацию подтверждает Государственная погранслужба Украины.

Судя по всему, во время ночной атаки на Одесскую область был поражен автомобильный мост в Маяках — один из ключевых объектов, так как по нему идет трафик из и в дунайские порты пишет издание "Страна"

Украинская погранслужба также информирует о временных ограничениях на участке трассы Одесса - Рени, из-за чего невозможно движение до отдельных пунктов пропуска на границе с Молдавией.

Ранее сообщалось, что многие контрольно-пропускные пункты на украинско-молдавской границе в Одесской области временно приостановили работу на выезд из Молдавии.