Погранполиция Молдавии остановила выезд на Украину в 13 из 14 пунктов пропуска

Выезд на Украину из Молдавии под Одессой закрылся в 13 из 14 пропускных пунктов Погранполиция Молдавии остановила выезд на Украину в 13 из 14 пунктов пропуска

Москва9 авг Вести.Часть контрольно-пропускных пунктов на украино-молдавской границе в Одесской области временно приостановили работу на выезд из Молдавии. Функционирует лишь один из 14 пунктов, сообщили в погранполиции Молдавии в Telegram.

Временно приостановлено движение по мосту вблизи села Маяки-Удобное (Украина)​​​. На КПП обработка лиц и транспортных средств осуществляется только в направлении въезда в Республику Молдова. Выезд из Молдавии разрешен только через пограничный переход Тудора-Староказачье говорится в сообщении

Уточняется, что это связано с воздушной тревогой на территории Украины.

Ранее на границе Украины с Польшей образовались многокилометровые очереди из грузовиков, выезжающих из Украины.