Москва9 авгВести.Часть контрольно-пропускных пунктов на украино-молдавской границе в Одесской области временно приостановили работу на выезд из Молдавии. Функционирует лишь один из 14 пунктов, сообщили в погранполиции Молдавии в Telegram.
Временно приостановлено движение по мосту вблизи села Маяки-Удобное (Украина). На КПП обработка лиц и транспортных средств осуществляется только в направлении въезда в Республику Молдова. Выезд из Молдавии разрешен только через пограничный переход Тудора-Староказачьеговорится в сообщении
Уточняется, что это связано с воздушной тревогой на территории Украины.
Ранее на границе Украины с Польшей образовались многокилометровые очереди из грузовиков, выезжающих из Украины.