Москва13 маяВести.Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной из соображений безопасности, пишут словацкие СМИ со ссылкой на Финансовое управление страны.
По соображениям безопасности все пограничные переходы на границе с Украиной закрыты примерно с 15.00 среды до дальнейшего уведомлениясообщил пресс-секретарь Финансового управления Даниэль Ковач
Ведомство пообещало информировать о дальнейшем развитии ситуации.
По данным портала HNonline, решение связано с ударом беспилотника по городу Мукачево Закарпатской области Украины, который расположен недалеко от границ Словакии, Венгрии, Румынии и Польши. Официального подтверждения этой информации нет.
Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини выступил за необходимость налаживания диалога по Украине между Европейским союзом и Россией.