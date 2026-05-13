Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной Словакия закрыла все погранпереходы с Украиной из соображений безопасности

Москва13 мая Вести.Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной из соображений безопасности, пишут словацкие СМИ со ссылкой на Финансовое управление страны.

По соображениям безопасности все пограничные переходы на границе с Украиной закрыты примерно с 15.00 среды до дальнейшего уведомления сообщил пресс-секретарь Финансового управления Даниэль Ковач

Ведомство пообещало информировать о дальнейшем развитии ситуации.

По данным портала HNonline, решение связано с ударом беспилотника по городу Мукачево Закарпатской области Украины, который расположен недалеко от границ Словакии, Венгрии, Румынии и Польши. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини выступил за необходимость налаживания диалога по Украине между Европейским союзом и Россией.