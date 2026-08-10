Лебедев: после блокировки портов грузы для ВСУ идут через Одесскую область

Логистика ВСУ изменилась из-за блокировки портов Лебедев: после блокировки портов грузы для ВСУ идут через Одесскую область

Москва10 авг Вести.После блокировки морских портов на Черном море основной поток военных грузов для ВСУ перенаправлен через западную часть Одесской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что, согласно сообщениям с западной части границы Одесской области, трассы переполнены фурами, а железная дорога работает с усиленной нагрузкой.

Это все следствие прекращения работы морских портов Украины на Черном море. Теперь грузы из Румынии и Молдавии стараются перевезти через Дунай и Днестр паромами, а дальше по Украине их развозят по железной дороге и фурами сказал координатор

По словам Лебедева, с Украины на запад вывозят аммиак, пропан и зерно, в страну доставляется большое количество топлива, снарядов, ракет, бронированной техники и других военных грузов.

При этом киевский режим для ускорения логистики товаров боевого назначения для ВСУ часто ограничивает пропуск продовольственной продукции через границу, добавил он.

Ранее глава секретариата совета предпринимателей при кабмине Украины, экономист Андрей Забловский заявил, что украинская экономика рухнет, если порты Большой Одессы — Одесса, Южный и Черноморск — останутся заблокированными.