В Чорнгаре поврежден железнодорожный мост, ведущий в Крым

На въезде в Крым поврежден железнодорожный мост В Чорнгаре поврежден железнодорожный мост, ведущий в Крым

Москва13 июн Вести.В Херсонской области в результате ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поврежден железнодорожный мост, ведущий на Крымский полуостров. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

В Чонгаре поврежден железнодорожный мост проинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Ранее глава Херсонской области сообщал, что ночью 13 июня вооруженные формирования Украины попытались атаковать автомобильный мост, ведущий к контрольно-пропускному пункту "Джанкой". В целях безопасности было принято решение временно перекрыть проезд по этой переправе.