Движение автотранспорта на Крымском мосту временно закрыли на фоне угрозы БПЛА

На Крымском мосту остановили движение автотранспорта на фоне угрозы БПЛА Движение автотранспорта на Крымском мосту временно закрыли на фоне угрозы БПЛА

Москва17 июн Вести.На Крымском мосту временно приостановлено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на переправе со стороны Крыма и Краснодарского края.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности говорится в сообщении информационного центра, которое опубликовано в мессенджере MAX в 4.26

Ранее сообщалось, что ночью 17 июня на территории Крыма была повторно объявлена воздушная тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Режим беспилотной опасности на территории Краснодарского края действует с 16 июня, согласно данным региональной службы РСЧС.