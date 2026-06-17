Москва17 июнВести.На Крымском мосту временно приостановлено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на переправе со стороны Крыма и Краснодарского края.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасностиговорится в сообщении информационного центра, которое опубликовано в мессенджере MAX в 4.26
Ранее сообщалось, что ночью 17 июня на территории Крыма была повторно объявлена воздушная тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Режим беспилотной опасности на территории Краснодарского края действует с 16 июня, согласно данным региональной службы РСЧС.