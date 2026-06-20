Введены ограничения движения грузовиков на трассе в Магаданской области

Ограничено движение грузовых машин на трассе в Магаданской области Введены ограничения движения грузовиков на трассе в Магаданской области

Москва20 июн Вести.Из-за повреждений на мосту в Магаданской области на 116-м километре автомобильной дороги Герба – Омсукчан перекрыто движение для грузовых автомобилей. Об этом сообщает Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.

В связи с нарушением целостности мостового сооружения введено ограничение на движение грузовых автомобилей на км 116 автомобильной дороги "Герба-Омсукчан" с 14:20 20 июня 2026 года говорится в сообщении

В июне на данном участке дороге после проливных дождей выявили повреждения - было разрушено грунтовое основание, и проходимость для легковых автомобилей ухудшилась.