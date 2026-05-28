На Колыме ввели режим ЧС из-за размыва дороги

Москва28 мая Вести.Режим ЧС ввели на территории Среднеканского округа Магаданской области из-за размыва дорожного полотна. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС Магаданской области в мессенджере MAX.

В ведомстве уточнили, что причиной размыва дороги стало обильное таяние снега с последующим выходом грунтовых вод на 11 км территориальной автодороги Ларюковая - Усть-Среднекан.

На месте ЧС работают сотрудники регионального главка МЧС и областного пожарно-спасательного центра. Также на аварийный участок направлена специальная техника. Населенные пункты обеспечили продуктами питания и медикаментами.

Территориальная автомобильная дорога Ларюковая - Усть-Среднекан соединяет с Магаданом поселок Сеймчан и село Верхний Сеймчан.