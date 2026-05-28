В Среднеканском округе Магаданской области из-за размыва дороги введен режим ЧС Режим ЧС введен в Среднеканском округе Магаданской области из-за размыва дороги

Москва28 мая Вести.Режим чрезвычайной ситуации введен в Среднеканском округе Магаданской области из-за размыва дорожного полотна. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

В результате обильного таяния снега и выходом грунтовых вод на 11 км территориальной автодороги "Ларюковая – Усть-Среднекан" произошел размыв дорожного полотна. Движение для всех видов транспорта ограничено говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В МЧС пояснили, что эта дорога соединяет с Магаданом поселок Сеймчан и село Верхний Сеймчан. Для ликвидации последствий и работ по организации временного объезда на аварийный участок направлена спецтехника.