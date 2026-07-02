Автомобиль с премьером Хорватии попал в аварию в центре Загреба Index: машина с хорватским премьером попала в ДТП в Загребе

Москва2 июл Вести.Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович попал в ДТП. Его бронированный лимузин Audi A8 L Security в центре Загреба столкнулся с автомобилем сопровождения. Портал Index со ссылкой на правительство Хорватии сообщает, что в результате этого инцидента никто не пострадал.

В сообщении отмечается, что угрозы для пешеходов при столкновении двух машин правительственного кортежа не возникло. Также не были задеты другие транспортные средства.

После возвращения с заседания правительства на улице Савска цеста произошло незначительное ДТП с участием двух автомобилей, включая машину охраны передал информационный портал

Портал Index отмечает, что в аварии участвовал один из роскошных и "чрезвычайно дорогих" бронированных автомобилей, которые хорватская полиция использует для перевозки высших должностных лиц страны. Седан Audi A8 L Security оборудован многослойными пуленепробиваемым стеклами, стальными бронелистами и системами спецзащиты при взрывах и химических атаках. Масса бронированной машины достигает почти четырех тонн.

Такие машины появились в Москве еще 6 лет назад. Стекла и борт автомобиля защищают от бронебойных и бронезажигательных пуль калибра 7,62 миллиаметра. Задние треугольные окна у машины глухие, все стекла четырех дверей поднимаются при помощи электрических стеклоподъемников. Пластиковые вставки в колесах позволяют машине продолжить движение на скорости до 80 километров в час при повреждении шин. Битурбомотор V8 4.0 мощностью 571 лошадиную силу позволяет машине разгоняться до 210 километров час. При этом на сто километров пути автомобиль расходует чуть больше 13 литров бензина.

Если обычная Audi A8 в 2020 году стоила 10,7 миллиона рублей, то цена бронированной версии начиналась с отметки в 55 миллионов. При заказе бронеседана нужно было ждать его доставки из ФРГ от трех до шести месяцев.

В декабре 2025 года Audi зарегистрировала в России три новых товарных знака.