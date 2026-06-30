Москва30 июн Вести.С 30 июня по 5 июля в Калуге впервые пройдет чемпионат России по спортивной гимнастике. Турнир состоится во дворце спорта "Центральный", где 4 года назад уже проводился Кубок страны по этому виду спорта, сообщает ТАСС. В соревнованиях примут участие более 140 спортсменов, которые разыграют 14 комплектов наград: в командном и личном многоборье, а также в финалах на отдельных снарядах у мужчин и женщин.

Это главный старт национального календаря, по его итогам определят кандидатов в сборную России на следующий сезон. Сильнейшие гимнасты получат право выступить на чемпионате Европы в Хорватии, который состоится в августе. Вне конкурса в Калуге выступят юниоры — для них эти соревнования станут отборочными на первенство Европы.

Среди участников — олимпийская чемпионка 2021 года Виктория Листунова и бронзовый призер чемпионата мира-2025 Даниел Маринов. Действующая чемпионка мира и победительница Игр в Токио Ангелина Мельникова пропустит турнир из-за проблем со здоровьем, чтобы целенаправленно готовиться к чемпионату Европы. Также не выступит Давид Белявский — он не успел восстановиться после травмы.