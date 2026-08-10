Посольство: гимнасты из РФ получили визы и отправятся в Хорватию на ЧЕ

Четыре гимнаста из РФ получили визы и отправятся в Хорватию на чемпионат Европы Посольство: гимнасты из РФ получили визы и отправятся в Хорватию на ЧЕ

Москва10 авг Вести.Четыре российских гимнаста, в том числе олимпийская чемпионка 2020 года Ангелина Мельникова, получили визы и отправятся на чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Хорватию. Об этом сообщили РИА Новости в диппредставительстве РФ в Загребе.

Отмечается, что участие россиян в чемпионате стало возможным благодаря усилиям МИД, посольства РФ и хорватской стороны.

Речь идет об Ангелине Мельниковой, Анне Калмыковой, Лейле Васильевой, Алексее Усачеве.

Большая работа была проделана в Москве, прежде всего МИД РФ, и нашим посольством, в итоге четверо российских спортсменов примут участие в чемпионате. Отдельной благодарности заслуживают те, кто вступился за российскую сборную по спортивной гимнастике, прежде всего, руководство Хорватского гимнастического союза, которое активно подключилось к решению вопроса заявили в посольстве РФ

Ранее сообщалось, что олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой и еще шести спортсменам сборной России по спортивной гимнастике было отказано в выдаче виз.