Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзу ЧЕ в упражнениях на бревне

Гимнастка Мельникова принесла России очередную медаль ЧЕ Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзу ЧЕ в упражнениях на бревне

Москва15 авг Вести.Россиянка Ангелина Мельникова стала бронзовым призером чемпионата Европы по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне. За свое выступление она получила 13,700 балла.

Золотую медаль завоевала француженка Элена Кола (13,933 балла). На втором месте расположилась Манила Эспозито из Италии (13,833).

26-летняя Мельникова выиграла уже третью медаль на текущем турнире. Ранее спортсменка стала победительницей в личном многоборье и опорном прыжке.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин завершится 16 августа. Российские спортсменки выступают на турнире в Загребе без национальной символики. Мужские соревнования пройдут с 19 по 23 августа.