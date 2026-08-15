Москва15 авгВести.Олимпийская чемпионка из России Ангелина Мельникова выиграла третью за день медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе.
26-летняя спортсменка стала бронзовым призером в вольных упражнениях. Она выступила с результатом 13,566 балла.
Золото в этой дисциплине завоевала итальянка Манила Эспозито, показавшая результат 13,700 балла. Серебра удостоили француженку Елену Колас с 13,633 балла.
Для Мельниковой эта награда стала третьей за день. До этого она победила в опорном прыжке, а также взяла бронзу в выступлениях на бревне. За два дня до этого Мельникова на том же чемпионате завоевала золото в личном многоборье.