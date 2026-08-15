Гимнастка Мельникова завоевала третью за день медаль на чемпионате Европы

Три медали за день: гимнастка Мельникова царит на чемпионате Европы Гимнастка Мельникова завоевала третью за день медаль на чемпионате Европы

Москва15 авг Вести.Олимпийская чемпионка из России Ангелина Мельникова выиграла третью за день медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе.

26-летняя спортсменка стала бронзовым призером в вольных упражнениях. Она выступила с результатом 13,566 балла.

Золото в этой дисциплине завоевала итальянка Манила Эспозито, показавшая результат 13,700 балла. Серебра удостоили француженку Елену Колас с 13,633 балла.

Для Мельниковой эта награда стала третьей за день. До этого она победила в опорном прыжке, а также взяла бронзу в выступлениях на бревне. За два дня до этого Мельникова на том же чемпионате завоевала золото в личном многоборье.