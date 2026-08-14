Москва14 авг Вести.На чемпионате Европы было заметно, что гимнастка Ангелина Мельникова, завоевавшая золото, – лидер, который тянет за собой всю команду. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

Она добавила, что рада за то, что гимнастки "отнервничались" еще до начала соревнований из-за сложностей с визами и могли выступать "со спокойной душой".

Слава Богу, что они тут изнервничались и спокойной душой. Вот как по мне, было видно, что настолько девчонки спокойно выходили. Выступление стабильное, уверенное. Видно было – лидер, и она есть лидер команды Ангелина, и она тянет за собой всю команду заявила Хоркина

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