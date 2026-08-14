"Каждый знает, что лучшие гимнастки мира – россиянки": Губерниев о золоте на ЧЕ

Губерниев назвал российских гимнасток лучшими в мире "Каждый знает, что лучшие гимнастки мира – россиянки": Губерниев о золоте на ЧЕ

Москва14 авг Вести.Когда спортивная дипломатия работает успешно, тогда и атлеты подхватывают этот настрой. Таким мнением с ИС "Вести" поделился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Все сработали как одна команда, и когда спортивная дипломатия работает успешно, тогда и спортсмены подхватывают это блестящее знамя, потому что все знают, что лучшие гимнастки в мире – это россиянки заявил Губерниев

Ранее сообщалось, что россиянка Ангелина Мельникова стала победительницей личного многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. На соревнованиях в Загребе она получила золотую медаль.