Москва14 авгВести.Когда спортивная дипломатия работает успешно, тогда и атлеты подхватывают этот настрой. Таким мнением с ИС "Вести" поделился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Все сработали как одна команда, и когда спортивная дипломатия работает успешно, тогда и спортсмены подхватывают это блестящее знамя, потому что все знают, что лучшие гимнастки в мире – это россиянкизаявил Губерниев
Ранее сообщалось, что россиянка Ангелина Мельникова стала победительницей личного многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. На соревнованиях в Загребе она получила золотую медаль.