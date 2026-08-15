Москва15 авгВести.Гимнастка России Ангелина Мельникова заявила журналистам, что выложилась на пределе возможностей, выступая на чемпионате Европы (ЧЕ) по спортивной гимнастике в субботу, передает агентство ТАСС.
Гимнастка призналась, что сейчас совершенно не думает о предстоящем чемпионате мира, поскольку полностью сосредоточена на командных соревнованиях в воскресенье.
Она выразила надежду, что до следующего дня состязаний ей и ее товарищам по команде удастся отдохнуть, чтобы показать на состязаниях максимум.
Я очень устала и чувствую, что отдала всю себя на этих соревнованиях. Но я очень рада, что выступаю на этих соревнованиях и очень признательна за все, что произошло здесьсказала спортсменка
Также Мельникову спросили, о чем она думает, когда выходит к очередному снаряду.
О том, как выступить как можно лучшеответила она
Ранее Мельникова завоевала на чемпионате Европы три медали за день: золото за выступление в опорном прыжке и две бронзы - за вольные упражнения и выступления на бревне. До этого спортсменка взяла на том же чемпионате золото в личном многоборье.