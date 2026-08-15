Мельникова заявила, что "отдала всю себя", выступая на чемпионате Европы

"Отдала всю себя": гимнастка Мельникова оценила свое выступление на ЧЕ Мельникова заявила, что "отдала всю себя", выступая на чемпионате Европы

Москва15 авг Вести.Гимнастка России Ангелина Мельникова заявила журналистам, что выложилась на пределе возможностей, выступая на чемпионате Европы (ЧЕ) по спортивной гимнастике в субботу, передает агентство ТАСС.

Гимнастка призналась, что сейчас совершенно не думает о предстоящем чемпионате мира, поскольку полностью сосредоточена на командных соревнованиях в воскресенье.

Она выразила надежду, что до следующего дня состязаний ей и ее товарищам по команде удастся отдохнуть, чтобы показать на состязаниях максимум.

Я очень устала и чувствую, что отдала всю себя на этих соревнованиях. Но я очень рада, что выступаю на этих соревнованиях и очень признательна за все, что произошло здесь сказала спортсменка

Также Мельникову спросили, о чем она думает, когда выходит к очередному снаряду.

О том, как выступить как можно лучше ответила она

Ранее Мельникова завоевала на чемпионате Европы три медали за день: золото за выступление в опорном прыжке и две бронзы - за вольные упражнения и выступления на бревне. До этого спортсменка взяла на том же чемпионате золото в личном многоборье.