Российская гимнастка Мельникова выиграла еще одно золото на чемпионате Европы Гимнастка Мельникова стала чемпионкой Европы в опорном прыжке

Москва15 авг Вести.Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в опорном прыжке. 26-летняя спортсменка набрала 14,166 балла.

Серебро взяла представительница Германии Карина Шенмайер (14,066 балла). Тройку лучших замкнула Лиза Варлен из Бельгии (13,983). Российская гимнастка Анна Калмыкова расположилась на пятой строчке (13,849).

Ранее на турнире Мельникова завоевала золотую медаль в личном многоборье.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин завершится 16 августа. Российские спортсменки выступают на турнире в Загребе без национальной символики. Мужские соревнования пройдут с 19 по 23 августа.