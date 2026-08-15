Российские спортсменки победили в ЧМ по художественной гимнастике в многоборье

Спортсменки из РФ одержали победу в ЧМ по художественной гимнастике Российские спортсменки победили в ЧМ по художественной гимнастике в многоборье

Москва15 авг Вести.Российская команда по художественной гимнастике одержала победу в чемпионате мира в многоборье.

Уточняется, что в общем зачете спортсменки набрали 278,300 балла. Второе и третье места заняли Болгария и Китай.

Команду России представляли Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барекзай и Дарья Мельник.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит во Франкфурте-на-Майне с 12 по 16 августа. Спортсмены из РФ выступают без официальной символики.

Ранее в интернете появилось коллективное обращение одиннадцати национальных гимнастических федераций, направленное руководству Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). Документ касается условий допуска спортсменов из России и Белоруссии к турнирам под эгидой организации.