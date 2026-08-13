Российских гимнасток встретили аплодисментами на чемпионате мира в Германии

"Искупали в аплодисментах": российских гимнасток приветствовали на ЧМ в Германии Российских гимнасток встретили аплодисментами на чемпионате мира в Германии

Москва13 авг Вести.Российских спортсменок тепло встретили на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

Во время выступления Марии Борисовой и Софии Ильтеряковой в квалификационных соревнованиях многоборья зрители на трибунах удостоили россиянок бурными аплодисментами.

Флага России на трибунах нет. Гимна тоже. Но эту поддержку не запретить говорится в сообщении ФГР

В организации добавили, что российскую команду ждали и очень тепло принимают на соревнованиях.

Иногда реакция трибун говорит гораздо больше любой символики отметила пресс-служба Федерации гимнастики России

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Германии с 12 по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

В мае 2026 года Исполнительный комитет World Gymnastics принял положительное решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям под российским флагом и с исполнением государственного гимна.

Однако позже власти Германии согласовали с организацией выступление россиян без национальных символов. В случае попадания представителей России на пьедестал будет использоваться флаг Международной федерации гимнастики.