Российские гимнастки назвали главный фактор успеха сборной на чемпионате мира Гимнастка Барекзай: поддержка тренеров помогла РФ победить на чемпионате мира

Москва16 авг Вести.Российские спортсменки завоевали золото в командном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходил в Германии. О том, что помогло гимнасткам победить, информационной службе "Вести" рассказала мастер спорта по художественной гимнастике, чемпионка мира 2026 года Агата Барекзай.

По словам гимнастки, решающую роль сыграла поддержка тренеров, которые помогли команде справиться с волнением.

Помогали очень тренеры, их поддержка, потому что они видели, что мы переживаем, и они переживали. Мы как-то старались сплотиться еще больше, чтобы всем было намного легче, потому что ответственность была большая, и мы не хотели никого подвести сказала Барекзай

Команду России представляли Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барекзай и Дарья Мельник. В общем зачете российские спортсменки набрали 278,300 балла. Второе и третье места заняли Болгария и Китай.