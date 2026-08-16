Россиянки стали четвертыми в медальном зачете ЧМ по художественной гимнастике Российские художественные гимнастки заняли 4 место в медальном зачете ЧМ

Москва16 авг Вести.Российские спортсменки заняли четвертое место в медальном зачете чемпионата мира (ЧМ) по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне.

Мария Борисова выиграла три бронзовых медали в упражнениях с булавами, лентой и мячом, София Ильтерякова была удостоена серебра за упражнения с мячом. Также россиянки завоевали золото в командном зачете.

Третье место заняли гимнастки Болгарии (1 золото, 3 серебра, 2 бронзы), второе – спортсменки Бразилии (2 золота и 1 бронза), первое – представительницы Германии (3 золота и 1 бронза).

Ранее участницы ЧМ по художественной гимнастике из России стали победительницами в многоборье. В общем зачете они набрали 278,300 балла. Второе место досталось Болгарии, третье – Китаю.

Команду России представляли Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барекзай и Дарья Мельник.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходил во Франкфурте-на-Майне с 12 по 16 августа. Гимнастки из РФ выступали без официальной символики.