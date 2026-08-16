Россиянка Борисова завоевала бронзу на ЧМ в упражнениях с булавами

Гимнастка Борисова взяла бронзу в упражнениях с булавами на чемпионате мира Россиянка Борисова завоевала бронзу на ЧМ в упражнениях с булавами

Москва16 авг Вести.Российская гимнастка Мария Борисова завоевала бронзу на чемпионате мира (ЧМ) по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне в упражнениях с булавами.

Борисова выступила с результатом 30,050 балла. Серебра была удостоена украинка Таисия Онофрийчук, которая показала аналогичный с Борисовой результат, но обошла ее по дополнительным показателям.

Победительницей состязания стала гимнастка из Болгарии Стиляна Николова, набравшая 30,150 балла.

Ранее российская гимнастка София Ильтерякова выиграла серебро во Франкфурте-на-Майне в упражнениях с мячом. Она набрала 29,800 балла.