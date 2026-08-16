Москва16 авгВести.Российская гимнастка Мария Борисова завоевала бронзу на чемпионате мира (ЧМ) по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне в упражнениях с булавами.
Борисова выступила с результатом 30,050 балла. Серебра была удостоена украинка Таисия Онофрийчук, которая показала аналогичный с Борисовой результат, но обошла ее по дополнительным показателям.
Победительницей состязания стала гимнастка из Болгарии Стиляна Николова, набравшая 30,150 балла.
Ранее российская гимнастка София Ильтерякова выиграла серебро во Франкфурте-на-Майне в упражнениях с мячом. Она набрала 29,800 балла.