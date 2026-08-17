Москва17 авгВести.На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе российская сборная старалась не зацикливаться на неопределенности с визами и была сосредоточена на спокойную работу. Об этом рассказала ИС "Вести" гимнастка Анна Калмыкова.
Соревнование завершилось командным многоборьем. Победу в нем одержали российские спортсменки.
Получилось практически все, но есть куда стремиться, можно сделать получше, почище. А так, в принципе, довольнаоценила свое выступление Анна
Ей и гимнастке Ангелине Мельниковой изначально отказали в визе, но впоследствии обе девушки получили документ и присоединились к турниру.
Старались об этом не задумываться, не зацикливаться, а просто уже выходить и спокойно работать… Изначально мы тренировались, потом сказали, что визы нам пока не дали. Потом на следующий день нам старший тренер сказал, чтобы мы с Гелей не расслаблялись, потому что делают все, что могут, чтобы нам дали визы. И вот в воскресенье ближе к вечеру позвонили, сказали, что завтра нам ставят визы, и собираем чемоданырассказала гимнастка
Она добавила, что первый день турнира был для нее немного тревожным.
Где-то даже чуть потряхивало. А в финале просто уже было чуть-чуть посложнее, потому что надо было выходить за команду, потому что мы шли три из трех, и, как мне кажется, это чуть тяжелеепризналась она
Помимо золота, Анна завоевала серебряную медаль в личном многоборье.
Ангелина Мельникова также прокомментировала ситуацию с визами.