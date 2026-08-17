Гимнастка Калмыкова о ситуации с визами на ЧЕ: не зацикливались, а работали

Гимнастка Калмыкова о ситуации с визами в Хорватию: просили не расслабляться Гимнастка Калмыкова о ситуации с визами на ЧЕ: не зацикливались, а работали

Москва17 авг Вести.На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе российская сборная старалась не зацикливаться на неопределенности с визами и была сосредоточена на спокойную работу. Об этом рассказала ИС "Вести" гимнастка Анна Калмыкова.

Соревнование завершилось командным многоборьем. Победу в нем одержали российские спортсменки.

Получилось практически все, но есть куда стремиться, можно сделать получше, почище. А так, в принципе, довольна оценила свое выступление Анна

Ей и гимнастке Ангелине Мельниковой изначально отказали в визе, но впоследствии обе девушки получили документ и присоединились к турниру.

Старались об этом не задумываться, не зацикливаться, а просто уже выходить и спокойно работать… Изначально мы тренировались, потом сказали, что визы нам пока не дали. Потом на следующий день нам старший тренер сказал, чтобы мы с Гелей не расслаблялись, потому что делают все, что могут, чтобы нам дали визы. И вот в воскресенье ближе к вечеру позвонили, сказали, что завтра нам ставят визы, и собираем чемоданы рассказала гимнастка

Она добавила, что первый день турнира был для нее немного тревожным.

Где-то даже чуть потряхивало. А в финале просто уже было чуть-чуть посложнее, потому что надо было выходить за команду, потому что мы шли три из трех, и, как мне кажется, это чуть тяжелее призналась она

Помимо золота, Анна завоевала серебряную медаль в личном многоборье.

Ангелина Мельникова также прокомментировала ситуацию с визами.